Sason'un ilk kadın muhtarı göreve başladı: İlk işi bakın ne oldu

16 Nisan 2024 09:17 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 09:22

31 Mart seçimlerinde Sason ilçesine bağlı Yolüstü köyünden muhtarlığına adaylığını koyan Züleyha Avunç rakibine fark atarak muhtar oldu. İlçenin ilk kadın muhtarı unvanını alan Avunç, mazbatasını almasıyla ilk hizmet olarak köydeki kadınları geziye götürmek için belediye başkanının kapısını çaldı.

“KADIN 'YAPAMAZ' DEDİLER"

Amacının bölgede yaşayan kadınların demokrasiye atılımı için önlerini açmak olduğunu belirten Sason ilçesinin ilk kadın muhtarı Züleyha Avunç, “31 Mart yerel seçimlerinde muhtar olarak seçildim. İlçemiz Sason’un ilk kadın muhtarı oldum. Bundan dolayı çok mutlu oldum. Bu bölgede kadınlarımız demokratik haklarını pek kullanmıyordu. Seçimlerde aday olmuyordu. Burada erkekler kadın muhtar olmaz, kadın yapamaz derlerdi. Ben bu algıyı kırmak için yola çıktım ve bunu muhtarlığı kazanmak ile kırmış oldum. Kadınlarımız her işi yapabilir. Türk kadını güçlüdür, çalışkandır, zekidir. Bu gün ben mazbatamı alarak yakınlarımın yanına geldim. Beni çok desteklediler. Herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"İLK KADIN MUHTARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

İlçede ilk kadın muhtarın köylerinden seçildiği için çok mutlu olduklarını belirten köyün gençlerinden Hasan Soysal, “Muhtarımızın köyün idaresini diğer köy muhtarlarından daha iyi yürüteceğine olan inancımız tamdır. Kendisini tebrik ediyorum” diye konuştu.

İsmail Avunç’da “Muhtarımız ile gurur duyuyoruz. Sason’da bir ilk. Kadınların önünü açmış. Bizler ona destek verdik ve kazanmasına çok sevindik" ifadelerini kullandı.





