08 Nisan 2024 09:47 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 09:54
Seçim bitti, kavgası bitmedi! Taşlı, sopalı başkanlık kavgası: Çok sayıda yaralı var
Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde seçim sonuçları yüzünden kavga çıktı. Seçimi kazanan Tosun ve kaybeden Yiğit aileleri arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
31 Mart yerel seçimlerinde Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde AK Partili mevcut belediye başkanı Nadir Tosun yüzde 57.54 yeniden başkan seçildi. Yeniden Refah Partisi adayı Nihat Yiğit ise yüzde 41.70 oy alarak ikinci parti oldu.
TAŞLI SOPALI KAVGAYA TUTUŞTULAR
Dün akşam saatlerinde Tosun ve Yiğit aileleri arasında başlayan tartışma, kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi vücutlarına aldıkları darbelerle yaralanırken, ihbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırılırdı. Gerginliğin sürdüğü beldede jandarma, geniş güvenlik önlemi aldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edilirken, bazı kişiler ifadelerini almak üzere jandarma merkezine götürüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı