03 Nisan 2024 12:17 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 12:27
Seçim bitti, muhtar kavgaları bitmedi: Çok sayıda yaralı var
Yerel seçimlerin ardından çıkan muhtar kavgalarına bir yenisi daha eklendi. Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yeni muhtar ile eski muhtarın akrabaları birbirine girdi. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yerle seçim bitti, kavgalar bitmedi. Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Sarıkadı köyünde eski muhtar olan Ayhan Kandemir ile yeni seçilen Soner Demirci’nin yakınları arasında seçime itiraz edilmesi üzerine tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek yerini taş ve sopalı kavgaya bıraktı. Çıkan kavgada 5 kişi yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.
KÖYDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yaralılar Alaplı Devlet Hastanesi ile özel hastanelere sevk edildi. Olayın ardından jandarma ekipleri köyde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı