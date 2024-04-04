Seçim sonrası ilk MGK bugün toplanıyor!

04 Nisan 2024 08:34 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 08:53

Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde bu yıl ikinci kez, yerel seçim maratonunun ardından ise ilk kez bugün yoğun gündemle toplanacak.

Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak toplantıda çok önemli başlıklar var. Bunlardan ilki terörle mücadele.

Türkiye'nin hedefi Irak sınırlarındaki güvenlik çemberini bu yaz itibarıyla tamamlamak. Bu çerçevede toplantıda Irak'ın kuzeyindeki terör unsurlarının yok edilmesi için devam eden operasyonların genişletilmesi üzerinde durulacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ay içinde Bağdat'a yapacağı ziyaretin hazırlıkları konuşulacak.

GURBETÇİLERE YAPILAN PKK SALDIRILARI!

MGK toplantısında, terör örgütü PKK yandaşlarının Avrupa'da yaşayan Türklere ve Türkiye'nin diplomatik temsilciliklerine yönelik saldırıları da görüşülecek.

Bu konuda bugüne kadar atılan adımlar ve alınacak ilave tedbirler değerlendirilecek.

ABD İLE GELİŞEN İLİŞKİLERE MERCEK

Washington yönetimiyle ilişkiler, kurulun gündemindeki bir diğer konu olacak..

Amerika Birleşik Devletleri ile F-16 tedariki için yürütülen süreçteki son durum ve Cumhurbaşkanı'nın mayıstaki Washington ziyareti Kurul tarafından ele alınacak.

İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlar da görüşülecek.

Saldırıların durdurulması, insani yardımların kesintisiz ulaştırılması ve İsrail’in gerilimi bölgeye yayma çabalarının önüne geçilmesi için yürütülen temaslarla ilgili değerlendirme yapılacak.

"KIRMIZI KİTAP" DA MASADA OLACAK!

Diğer yandan kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen 'Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesi için başlatılan çalışmalar da bugünkü toplantının gündeminde olacak. Bu konuda yıl bitmeden MGK'nın onayına sunulması planlanan çalışmada gelinen aşamayla ilgili toplantıda sunum gerçekleştirilecek.