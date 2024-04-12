Şehit Hikmet Aslan'ın baba ocağı yürek burktu! Bakanlıktan açıklama geldi

12 Nisan 2024 11:43 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:51

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan'ın baba ocağı için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerin ateşi sonucu şehit olan Aslan'ın baba evinin durumu sosyal medyada paylaşılmış ve yardım çağrıları yapılmıştı. Bakanlık baba evine tadilat yapılacağını ve aileye sosyal yardım bağlanacağını duyurdu.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatı üzerine şehidin evinin tadilatının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalara başlandı. Bununla birlikte şehidin ailesinin uygun sosyal hizmet modellerinden yararlandırılacağı öğrenildi.

1 YAŞINDAKİ KIZI BÖYLE VEDALAŞTI

Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen keskin nişancı tacizi sonucunda ağır yaralanan ve yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hikmet Aslan, memleketi Niğde’de düzenlenen törenle son yolcuğuna uğurlandı.

Şehidin annesi Gülbahar ve babası İdris Aslan, eşi Kübra Aslan, kardeşleri ve yakınları düzenlenen törende gözyaşı döktü.

Şehidin kızı 1 yaşındaki Rüveyda naaşın başına gelerek babasıyla vedalaştı.