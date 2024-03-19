Şehitler Abidesi'nde Türk bayrağı şöleni
Çanakkale'de 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü vesilesiyle, tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi, ışıklandırma tekniği kullanılarak Türk bayrağı motifleriyle aydınlatıldı.
Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 18 Mart Şehitler Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümünde Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi'nde özel bir etkinlik gerçekleştirdi.
Akşam 19.30 ile gece yarısı 00.00 saatleri arasında, ışıklandırma tekniği kullanılarak abidenin üzerine Türk bayrağı görseli projeksiyonla yansıtıldı.
BURSA'DA DUYGULANDIRAN GÖRÜNTÜLER
Çanakkale Savaşları'nda en fazla şehit veren illerin başında gelen Bursa’da kaydedilen görüntüler 18 Mart'a damga vurdu. Seyit Onbaşı'yı canlandıran tiyatrocu ve silah arkadaşlarını görenler gözyaşlarını tutamadı.
Oyuncular, kostümleri ile metroya binerek, vatandaşlara kısa bir gösteride bulundu. Gösteride 1915 yılında Çanakkale’de yaşananlar anlatılırken, vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Gösteri bitiminde alkışlar havada uçuştu.