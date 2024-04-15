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15 Nisan 2024 12:34 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 12:37

Selçuk Bayraktar'dan Van'da Mehmetçik'e ziyaret

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Kara Havacılık Komutanımız Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Aselsan Genel Müdürümüz Ahmet Akyol ile Van'da Mehmetçik'i ziyaret etti.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Baykar lideri Selçuk Bayraktar, Kara Havacılık Komutanımız Tuğgeneral Zeynel Abidin Erginbaş, Aselsan Genel Müdürümüz Ahmet Akyol ile Van ziyareti gerçekleştirdi.

SINIRDA ZİYARET

2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, yüksek teknoloji ile donatılmış; sınır, sınır ötesi birlikler ve üs bölgelerinde görev yapan Mehmetçiklere Ramazan Bayramı ziyareti gerçekleştirmişti.

Selçuk Bayraktar'dan Van'da Mehmetçiğe ziyaret - 1. Resim

Bayraktar ve Akyol, Cizre’de bulunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İHA birliklerinin yanı sıra Cudi Dağı’nda bulunan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş Halit Özçelik Üs Bölgesi ve Irak’ın kuzeyindeki (Metina) Zinar Dağı Üs Bölgesi’ndeki askerlerle bir araya gelerek bayramlaşmıştı.

Selçuk Bayraktar'dan Van'da Mehmetçiğe ziyaret - 2. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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