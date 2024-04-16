Selçuk Bayraktar'ın Hollandalı isme verdiği cevap gündem oldu: Burası Türkiye

16 Nisan 2024 04:36 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 04:37

Hakkari'de ziyaretler yapan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, güvenlik güçlerinin operasyonları ile teröristlerden temizlenen Hakkari dağlarında çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı.

Çukurca'yı da ziyaret eden Bayraktar, ters lale çiçeği ile çekilen bir fotoğrafını da "Zap Suyu üzerinde Ters lale mevsimi" notuyla paylaştı.

BAYRAKTAR'IN CEVABI GÜNDEM OLDU

Terör örgütü destekçisi olan Hollandalı Frederike Geerdink ise Bayraktar'ın fotoğrafını kendi sosyal medya hesabından ''Defol Kürdistan'dan" notuyla paylaştı. Geerdink'e Bayraktar'ın cevabı ise gündem oldu.

Paylaşımına hem Türkçe hem de Kürtçe not düşen Bayraktar, "Burası Türkiye; Türklerle Kürtlerin yüzyıllardır kardeşçe yaşadığı yer" ifadelerini kullandı.