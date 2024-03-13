13 Mart 2024 10:26 - Güncelleme : 13 Mart 2024 10:44
Selçuk Bayraktar'ın SİHA ve KIZILELMA'lı sahur paylaşımına beğeni yağdı
Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sahur vakti SİHA ve KIZILELMA'lı paylaşımda bulundu. Bayraktar'ın paylaşımı sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Editör: Onur Kaya / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanında yaptığı dev hamlelerin mimarlarından olan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sahur vakti sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Selçuk Bayraktar'ın Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi'nden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ve Bayraktar TB2 SİHA'nın görüntülerini paylaştı. Bayraktar, "Hayırlı Sahurlar, hoş geldin Ramazan" mesajını paylaştı.
KIZILELMA VE SİHA'YA BEĞENİ YAĞDI
Selçuk Bayraktar'ın gururlandıran paylaşımı kısa sürede binlerce kez izlendi ve büyük beğeni topladı. İşte o paylaşım...
Kaynak: TGRT Haber