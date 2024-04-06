Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğu ezdi! Dehşet anları kamerada

06 Nisan 2024 23:34 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:39

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 7 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. 7 yaşındaki Ömer Çetin, site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada üzerinde servis aracının şoförü Y.Y. hareket etti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin’ ise hareket eden aracı görünce koşmaya başladı. Ancak şoför, çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla alakalı inceleme başlattı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.