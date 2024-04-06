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06 Nisan 2024 23:34 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 23:39

Servis minibüsü 7 yaşındaki çocuğu ezdi! Dehşet anları kamerada

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir servis minibüsü, siteden çıkıp yolun karşısına geçmeye çalışan 7 yaşındaki çocuğu ezdi. Küçük çocuğun can verdiği feci kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde dün akşam saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. 7 yaşındaki çocuk servis aracının altında kaldı.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; kaza, dün akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde saat 18.50 sıralarında meydana geldi. 7 yaşındaki Ömer Çetin, site kapısından çıkarak yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada üzerinde servis aracının şoförü Y.Y. hareket etti. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Çetin’ ise hareket eden aracı görünce koşmaya başladı. Ancak şoför, çocuğu fark etmeyerek üzerinden geçti.

KÜÇÜK ÇOCUK KURTARILAMADI

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alınırken, polis olayla alakalı inceleme başlattı.

Servis minibüsü, 7 yaşındaki çocuğu ezdi! Feci kaza kamerada - 1. Resim

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Görüntülerde küçük çocuğun hareket halindeki servis aracını görünce kaçmaya çalıştığı ama o esnada sürücüsünün çocuğu hala fark etmeyerek yoluna devam ettiği ve ezdiği görülüyor.

Servis minibüsü, 7 yaşındaki çocuğu ezdi! Feci kaza kamerada - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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