Sevgilisini rahatsız ettiğini öğrendi, kurşun yağdırdı

12 Nisan 2024 10:11 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 10:28

İstanbul Kağıthane'de geçtiğimiz hafta salı günü yaşanan olayda; İbrahim D. iddiaya göre Ayaz E.’nin sevgilisini rahatsız etmeye başladı. Bunun üzerine Ayaz E. ile İbrahim D. arasında tartışma çıktı.

Şahısların arasındaki husumet sürerken geçtiğimiz 30 Şubat tarihinde Ayaz E., beraberindekilerle birlikte iki motosiklet ve bir araçla, İbrahim D.’ye silahlı saldırı düzenledi.

SALDIRI ANI KAMERADA

aldırı esnasında İbrahim D. ve yanındakiler de kendisine ateş açan şahıslara silahla karşılık verdi. Ortalığın bir anda karıştığı saldırıda, olayla alakası olmayan Güler P. dizinin altından hafif şekilde, Selahattin K. ise omzundan ağır şekilde yaralandı.

Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Saldırı sonrası harekete geçen ekipler, olayla ilişkili olduğunu tespit ettiğini 9 kişiyi gözaltına aldı.

9'U DA TUTUKLANDI

Emniyette ifadeleri alınan İbrahim D., Samet T., Cengiz Ç., Ali B., Olcay Ç., Kadir D., oğlu Kadir D., Mustafa Erdem S. ve Ayaz E., işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 9 şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.