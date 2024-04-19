19 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:58
Seyir halindeki Tofaş'ın tekerleği fırladı
Antalya’nın Serik ilçesinde seyir halindeki Tofaş Kartal marka otomobilin tekeri çıktı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kadriye Mahallesi Kundu turizm yolunda meydana gelen olayda, ismi ve plakası öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken bir anda aracın tekeri çıktı. Otomobil sürücüsü yaptığı manevra ile demir bariyerlere çarpmadan aracı durdurmayı başardı.
OLAY ANI KAMERADA
Olay sonrası kamyonetiyle seyir halindeki sürücü Zafer Gök, kaza yapan sürücüye yardım etmek için aracını durdurdu. Çıkan tekeri ise araç sürücüsüne teslim etti. Olay anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan sürücü de yardımda bulunan sürücüye teşekkür etti.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı