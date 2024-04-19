Seyir halindeki Tofaş'ın tekerleği fırladı

19 Nisan 2024 11:55 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 11:58

Zelenskiy'e suikast düzenleyecekti yakayı ele verdi! Rusya yine Batı'yı işaret etti: Ortadan kaldıracaklar

Zelenskiy'e suikast düzenleyecekti yakayı ele verdi! Rusya yine Batı'yı işaret etti: Ortadan kaldıracaklar

Erzincan İliç'te bir işçinin daha naaşına ulaşıldı! Aracın içinde bulundu

Erzincan İliç'te bir işçinin daha naaşına ulaşıldı! Aracın içinde bulundu

Kadriye Mahallesi Kundu turizm yolunda meydana gelen olayda, ismi ve plakası öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle seyir halindeyken bir anda aracın tekeri çıktı. Otomobil sürücüsü yaptığı manevra ile demir bariyerlere çarpmadan aracı durdurmayı başardı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay sonrası kamyonetiyle seyir halindeki sürücü Zafer Gök, kaza yapan sürücüye yardım etmek için aracını durdurdu. Çıkan tekeri ise araç sürücüsüne teslim etti. Olay anı araç kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, kaza yapan sürücü de yardımda bulunan sürücüye teşekkür etti.