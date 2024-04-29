Sıfır araç aldı, başı dertten kurtulmadı: Ben şimdi bunu koleksiyon mu yapayım?

29 Nisan 2024 09:27 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 09:30

Büyük hayallerle sıfır otomobil alan ancak büyük bir hüsran yaşayan talihsiz vatandaşlara bir yenisi daha eklendi. Bundan 3 ay önce sıfır bir otomobil alan Uğur Çalışkan'ın başına gelmeyen kalmadı.

Aracını kullanmaya başladıktan sadece 15O. km sonra bir arıza ile karşılaşan Çalışkan, soluğu hemen otomobili satın aldığı bayide aldı.

GÜNCELEME YAPIP GÖNDERDİLER

Serviste kendisine arıza olmadığı sadece güncelleme yapmaları gerektiği söylendi. Gerekli güncellemeler yapıldı ancak Çalışkan'ın mağduriyeti yine bitmedi.

HAYAL KIRIKLIĞIYLA ORTADA KALDI

Show Haber'in özel haberine göre; Çalışkan, aracı bir kez daha arızalanınca bayiden aracının değiştirilmesini istedi. Ancak bayi Çalışkan'a olumsuz cevap verdi. Distribütör de aracına sahip çıkmayınca Çalışkan yaşadığı hayal kırıklığıyla ortada kaldı.

Son olarak ailesiyle birlikte 100-120 km hızla giderken bir anda aracın kendini kilitlediğini belirten talihsiz sürücü yaşadığı olaya sinirlenerek çözümü dava açmakta buldu.

"ANADOLU YAKASINA GEÇEMEDİM"

Çalışkan yaşadıklarına şu sözlerle isyan etti;

Bu araba daha 1 aylık araba. Bir aylık araba motor arızası veriyor. Kilitlendi ve yolun ortasında öylece kaldı. 4 aylık bir araba 1000 km'de 5 defa arıza verir mi? Bunu soruyorum. Avrupa yakasında oturuyorum Anadolu yakasına 4 aydır geçemedim korkumdan. Aracı kullanamıyorum. Kapımda yatıyor. Ben aldığımda bir buçuk milyondu. Şu an değeri belki 1 milyon 700 bini bulmuştur. 150 km'deyken araçta sıkıntılar olmaya başladı.

"ŞANZIMANDAN SESLER GELMEYE BAŞLADI"

Şanzımanından sesler gelmeye başladı. Bayi 'sıkıntı yok, güncelleme yapmamız gerek' dedi. Güncelleme yapıldı. Üzerine 200 300 km gittim. Bu kez de ikaz lambaları yanmaya başladı. 5 defa motor kilitledi. 950 kilometredeki bir araba bu gün motor arızası verdi. 100-120 kilometre hızla giderken kaza yapmama ramak kala araç kendini kilitledi yolun ortasında kaldı. Kendimi yolun kenarına zor attım. Araca ne bayi ne de distribütör sahip çıkmıyor. Telefonlarımıza da çıkmıyorlar. Ne yapayım ben bunu koleksiyon mu yapayım?