Siirt'te muhtarlık kavgası: 4’ü ağır 8 kişi yaralandı

27 Mart 2024 18:23 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:23

Siirt’in Baykan ilçesinde iki grup arasında muhtar adaylığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 4’ü ağır, 8 kişi yaralandı.



Olay, Siirt’in Baykan ilçesi Karakaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında muhtar adaylığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

4'Ü AĞIR, 8 KİŞİ YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4'ü ağır 8 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, köy güvenlik güçlerince abluka altına alındı.