27 Mart 2024 18:23 - Güncelleme : 27 Mart 2024 18:23
Siirt'te muhtarlık kavgası: 4’ü ağır 8 kişi yaralandı
Siirt'te muhtarlık kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Çıkan kavgada 4'ü ağır toplamda 8 kişi yaralandı.
Editör: Furkan Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siirt’in Baykan ilçesinde iki grup arasında muhtar adaylığı yüzünden meydana gelen silahlı kavgada 4’ü ağır, 8 kişi yaralandı.
Olay, Siirt’in Baykan ilçesi Karakaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında muhtar adaylığı yüzünden çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
4'Ü AĞIR, 8 KİŞİ YARALANDI
İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada yaralanan 4'ü ağır 8 kişi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, köy güvenlik güçlerince abluka altına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı