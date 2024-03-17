17 Mart 2024 23:36 - Güncelleme : 17 Mart 2024 23:37
Siirt'te muhtarlık kavgası! İki aile çatıştı
Siirt Şirvan'da muhtarlık meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada iki aile birbirini kurşun yağmuruna tuttu.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siirt’in Şirvan ilçesindeki Kapılı köyünde muhtar adaylığı sebebiyle çıkan kavga aileler arasında çatışmaya döndü.
Birbirlerine kurşun yağdırmalarıyla 1 kişi tüfekle yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şirvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı