Siirt'te olaylı gece: Bıçaklı kavgaya biber gazlı müdahale!

18 Mart 2024 04:06 - Güncelleme : 18 Mart 2024 04:22

Siirt’te iki grup asında bıçaklı kavga çıktı. Kooperatif Mahallesi Hayrettin Özgen Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve taraflar bıçak çekmeye başladı.

GÖZALTINA ALINDILAR!

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri biber gazıyla müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Kavgaya karıştığı belirlenen şüphelilerden birkaçı polis tarafından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.