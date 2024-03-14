Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Siirt’te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi
14 Mart 2024 15:52 - Güncelleme : 14 Mart 2024 15:54

Siirt’te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi

Siirt'te terör örgütü PKK'ya ait geçmiş yıllarda gömüldüğü ortaya çıkan mühimmatlar ele geçirildi.

Editör: Murat Makas / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pkk, Terör, Siirt

Mehmetçik yurt içi ve yurt dışında PKK'nın inine giriyor. Siirt'te alınan bir istihbaratın değerlendirilmesinin ardından yapılan çalışmalarda terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi.

PKK'YA AİT

Edinilen bilgiye göre Siirt Emniyet Müdürlüğü ve MİT başkanlığınca Afetevleri Mahallesi'nde bir arazide yapılan aramalarda PKK/KCK terör örgütüne ait olduğu ve geçmiş yıllarda gömüldüğü öğrenilen RPG-7 roketatar mermisine ait 2 adet sevk fişeği ele geçirildi.

Siirt’te terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi - 1. Resim

Ele geçirilen mühimmat muhafaza altına alınırken olay ile ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...