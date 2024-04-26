26 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:08
Siirt'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi
Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine vurdu. Polis ekipleri kargaşaya müdahale etti.
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücü isimleri ve plakaları bilinmeyen 5 araçta maddi hasar oluştu.
Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir alarak trafik akışını tek yönden sağladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı