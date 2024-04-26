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26 Nisan 2024 09:07 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 09:08

Siirt'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

Siirt-Kurtalan kara yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 5 araç birbirine vurdu. Polis ekipleri kargaşaya müdahale etti.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Siirt&#039;te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi

 Siirt'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında maddi hasar oluştu. Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde Siirt-Kurtalan kara yolu Afetevler Mahallesi mevkiinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında sürücü isimleri ve plakaları bilinmeyen 5 araçta maddi hasar oluştu.

Siirt'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - 1. Resim

Kaza sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, yolda tedbir alarak trafik akışını tek yönden sağladı.

Siirt'te zincirleme kaza: 5 araç birbirine girdi - 2. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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