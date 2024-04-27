Silahını temizlerken dehşeti yaşadı

27 Nisan 2024 09:33 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 09:34

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan A.G. tabancasını temizlerken silahının ateş alması sonucu kendini vurdu. Yaralanan A.G. hemen durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

A.G.'nin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.G.’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.