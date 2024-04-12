Silahlı baskına tanık oldu, istifini bozmadan çayını yudumladı

12 Nisan 2024 11:39 - Güncelleme : 12 Nisan 2024 11:43

Fethiye’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Fethiye’de iki grup arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde yaşanan olayda; kahvehane önünde yaşanan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Olayın hemen akşamında motosikletle gelen kar maskeli 2 kişi, kahvenin içerine girerek “kardeşini kimin bıçakladığını” sorup tabanca ile havaya doğru ateş etti.

HAVA ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Kar maskeli saldırganlar daha sonra kahvehanenin önünde birkaç el daha havaya doğru ateş edip geldikleri motosikletle bölgeden hızla uzaklaştı.

Yüreklerin ağza geldiği olayda yaşanan o anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İSTİFİNİ BOZMADAN ÇAYINI YUDUMLAMAYA DEVAM ETTİ

Görüntüler ise şüphelilerin kahvehaneye girmesiyle dışarı çıkan müşterilerden biri istifini bozmadan çay bardağını alıp dışarıda yudumlayarak olan biteni izlemesi dikkatlerden kaçmadı.