Sinop'ta ilginç anlar: Doğaya salınan kartal kadına saldırdı

19 Nisan 2024 13:06 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 13:14

Türkiye'nin 2023 yılında en çok konulan ismi erkeklerde Alparslan olurken kızlarda Asel oldu

Türkiye'nin 2023 yılında en çok konulan ismi erkeklerde Alparslan olurken kızlarda Asel oldu

Sinop’ta yaralı halde bulunan kartal, Sarıkum Yaban Hayatı Koruma ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavi gören kartal iyileşmesinin ardından Sinop Valisi Dr. Mustafa Özarslan tarafından yeniden doğaya salındı.

O ANLAR KAMERADA

Özgürlüğe kanat çırpan yılan kartalı doğaya bırakıldığı an önce çevrede Sinop Valiliği Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hakan Şimşek'e, ardından genç kadının üzerine saldırdı. Kadın panikle kaçarken çanta ile kendisini korumaya çalıştı. O anlar saniye saniye kameralara yansırken, kartal ise daha sonra ormana doğru kanat çırptı.