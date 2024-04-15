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15 Nisan 2024 20:57 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:12

Sinop'taki orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü 

Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık bölgede başlayan yangın kontrol altına alınırken yangın sonucunda 5 hektarlık bir alan zarar gördü. 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinop&#039;taki orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü 

Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gövde köyü Korucuk alanında ormanlık bölgede yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 

6 ARAZÖZ İLE MÜDAHALE EDİLDİ 

Yangın, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 110 kişilik ekiple yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. 

Sinop'taki orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü  - 1. Resim

Beş hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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