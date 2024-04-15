15 Nisan 2024 20:57 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 21:12
Sinop'taki orman yangınında 5 hektarlık alan küle döndü
Sinop'un Boyabat ilçesinde ormanlık bölgede başlayan yangın kontrol altına alınırken yangın sonucunda 5 hektarlık bir alan zarar gördü.
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Sinop'un Boyabat ilçesine bağlı Gövde köyü Korucuk alanında ormanlık bölgede yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
6 ARAZÖZ İLE MÜDAHALE EDİLDİ
Yangın, 6 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 110 kişilik ekiple yapılan müdahaleyle yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.
Beş hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedeni ekipler tarafından araştırılıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı