Şırnak'ta çığ düşme anı kamerada

24 Mart 2024 09:58 - Güncelleme : 24 Mart 2024 10:01

Bölgede etkisini sürdüren yağış, bazı bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. İlçenin Uzungeçit beldesinde aşırı yağışlar sonrası çığ meydana geldi.

Yüksek rakımlı bölgeden belde merkezine düşen çığ amatör kameralarla çekildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Şırnak Valiliğinin sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamada, “Cizre, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerimizde olumsuz hava koşulları nedeniyle, 22 Mart Cuma günü tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu çalışanlarının ise idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.