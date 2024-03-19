Şırnak'ta eğitime "kar" engeli!

19 Mart 2024 13:27 - Güncelleme : 19 Mart 2024 13:29

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde dün etkili olan yağmur bugün yerini kar yağışına bıraktı. İlçede kar kalınlığı yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaştı.

İlçe beyaza bürünürken trafikte de zaman zaman kar yağışı ve tipi nedeniyle aksamalar yaşandı.

EĞİTİME BİR GÜN ARA...

Kaymakamlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "İlçemizde yoğun yağış nedeniyle bugün tüm eğitim öğretim kurumlarında eğitime bir gün ara verilmiştir. Engelli ve hamile kamu görevlileri de aynı gün idari izinli sayılacaktır" ifadesine yer verildi.