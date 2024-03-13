13 Mart 2024 20:06 - Güncelleme : 13 Mart 2024 21:32
Şırnak'ta facia: 4 yaşındaki çocuk öldü annesi ağır yaralandı
Son dakika haberi: Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde bir çocuk, arazide bulup eve getirdiği cismi kurcalarken meydana gelen patlamada hayatını kaybetti, annesi ağır yaralandı.
Editör: Furkan Günler / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kan donduran olay, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde yaşandı.
İlçenin Fındık Beldesinde yaşayan S.D. (4), arazide oyun oynarken bulduğu cismi eve getirdi.
PATLAMADA ANNE VE ÇOCUĞU AĞIR YARALANDI
Evin avlusunda cismi kurcalarken meydana gelen patlamada S.D. ve annesi R.D. (46) ağır yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan anne ve oğlu ambulansla Güçlükonak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ÇOCUK TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
S.D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne R.D, Cizre Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı