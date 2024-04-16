Şırnak'ta feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu: 4 ölü, 1 yaralı

16 Nisan 2024 03:12 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 03:12

Şırnak’ın Uludere ilçesinde feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saat 23.30 civarlarında Uludere Yeşilova Mahallesi'nde Ferhat B. yönetimindeki plakası öğrenilmeyen otomobil, bilinmeyen bir nedenle Yeşilova Mahallesi'nde yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kontrolden çıkıp dereye düşen hafif ticari araçtaki sürücü Ferhat B., Abdulkerim B., Melek S. ve Haşim B. hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı Uludere Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri ise otopsi için Uludere Devlet Hastanesi Morguna gönderildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.