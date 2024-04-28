Şırnak'ta rahatsızlanan 20 günlük bebek ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi

28 Nisan 2024 21:30 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 21:31

Evinde rahatsızlanan ve ailesi tarafından Silopi Devlet Hastanesi'ne götürülen Nadire A. isimli 20 günlük bebeğin yapılan tetkikler sonucu sindirim sisteminde kanama meydana geldiği tespit edildi.

Bebeğin ileri tetkik ve tedavisi için Ankara'ya sevk edilmesine karar verildi. Bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.