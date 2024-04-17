Şırnak'ta taciz iddiasıyla darp edilen uzman çavuş tutuklandı

17 Nisan 2024 22:28 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:28

Şırnak'ta 12 Nisan’da bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen Uzman Çavuş Z.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Açığa da alınan Z.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.