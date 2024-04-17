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17 Nisan 2024 22:28 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 22:28

Şırnak'ta taciz iddiasıyla darp edilen uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta bir kadına tacizde bulunduğu iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen uzman çavuş, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Şırnak&#039;ta taciz iddiasıyla darp edilen uzman çavuş tutuklandı

Şırnak'ta 12 Nisan’da bir kadını taciz ettiği iddiası ile kadının yakınları tarafından darp edilen Uzman Çavuş Z.Ç., hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Açığa da alınan Z.Ç., sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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