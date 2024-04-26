Şırnak'ta terör operasyonu! Gözaltılar var

26 Nisan 2024 14:54 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:09

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar yurt içi ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor. Son olarak Şırnak'ta terörle bağlantılı çok sayıda şüpheli yakalandı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığı bilgilere göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütleri PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifre edilmesi, planlanan eylemlerin engellenmesi amacıyla harekete geçti.

EMNİYET VE JANDARMADAN EŞ ZAMANLI BASKIN

Ekipler kent merkezi ve ilçelerde önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yapılan operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.