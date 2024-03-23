Şişli'de polis memurunun şehit olduğu kahreden kaza kamerada

23 Mart 2024 07:35 - Güncelleme : 23 Mart 2024 07:46

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Mart hava durumu...

Hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den buzlanma ve don uyarısı! İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 23 Mart hava durumu...

İstanbul'da yaşanan olay saat 23.00 sıralarında Şişli Harbiye Mahallesi Taşkışla Caddesi üzerinde meydana geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Taşkışla Caddesi üzerinde seyir halinde bulunan yunus ekiplerinden Furkan Bor ve Faruk Furkan Keleş'in kullandığı motosiklet virajı alamaması sonucu bariyere çarptı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMAYARAK ŞEHİT OLDU

Beton bariyere ve üzerindeki demir levhaya çarpan polis memurları savrularak ağır yaralandı. Yaralanan iki polis memuru sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Furkan Bor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Kazada yaralanan diğer polis memuru Faruk Furkan Keleş'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Şehit Furkan Bor için saat 10.30'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde uğurlama töreni düzenleneceği açıklandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Şişli İlçesinde meydana gelen trafik kazasında şehit olan polis memuru Furkan Bor için başsağlığı diledi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Bor'un seyir halindeyken yunus ekibinin geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu hatırlattı.

Yerlikaya, "Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.