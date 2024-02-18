Siyanür endişesi sürüyor! Bakanlıktan yeni açıklama: Olumsuz bir durum yok

18 Şubat 2024 18:28 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 19:00

Erzincan'ın İliç ilçesinde bulunan altın madenin meydana gelen facianın ardından toprak altında kalan 9 işçinin bulunması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Maden kazasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında; ilk bulgular işletmeci şirketin ağır kusurlu olduğunu gösteriyor.

Türkiye'deki ABD'li SSR şirketinin madeni işleten müdürü tutuklandı, ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. SSR Madencilik, Amerika'da yatırımcıları bilgilendirirken Türkiye'de sessiz kalmayı tercih ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, şirket temsilcilerini olay yerinde göremediğini ifade etti.

BÜTÜN MASRAFLAR ŞİRKETE FATURA EDİLECEK

35 milyon metreküplük toprağın yanlış ve teknik olarak uygun olmayan şekilde istiflendiğini gösteriyor. Bu topraklar tamamen taşınacak ve en az 400 bin kamyon dolusu malzeme nakli yapılacak. Bu operasyonun idari cezalarla şirkete fatura edilmesi bekleniyor ve maliyeti yüz milyonlarca doları bulabilir.

Maden kazasının ardından tüm Türkiye'yi altın aramada kullanılan siyanürün toprağa ve suya karışacağı endişesi kaplamıştı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

"HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI"

Sahada ilk andan itibaren başlatılan çalışmaların büyük bir titizlik içerisinde sürdüğü aktarılan Bakanlığın açıklamasında; "Ekiplerin her gün 9 ayrı noktadan aldığı numuneler 3 ayrı laboratuvarda analize gönderiliyor. Yapılan analizlerde bugüne kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı" ifadelerine yer verildi.