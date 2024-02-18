Soçi açıklarında metan gazı faciası: 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti

18 Şubat 2024 20:39 - Güncelleme : 18 Şubat 2024 20:41

Ordu Ünye Limanı'ndan ayrılan "Eminoğulları 4" isimli balıkçı teknesi, hamsi avlamak için Rusya'nın Soçi açıklarına gitmişti. 5 mürettebatlı teknedeki balıkçılar, yem olarak depolanan hamsilerin bulunduğu ambar kısmında temizlik yaparken metan gazından zehirlendi. Olayda 3 Türk balıkçı hayatını kaybetti.

TEKNE YURDA DÖNDÜ

Balıkçılardan Caner Gürkan (50), Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı (24) hayatını kaybederken, 2 balıkçı ise yardımcı bot ile Rusya Soçi limanına intikal ettirilerek, hastanede tedavi altına alındı. Ölen balıkçıların cenazeleri, Eminoğlulları 4 balıkçı teknesi ve 18 mürettebatı ile birlikte bugün Ünye Limanı’na yanaştı.

CENAZE İŞLEMLERİ BAŞLADI

Ünye Cumhuriyet Savcısı’nın gemide yaptığı incelemenin ardından balıkçıların cenazeleri, otopsi ve aileleri tarafından teşhis edilmek için Ünye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı’nın otopsinin ardından memleketleri Samsun’un Terme ilçesine gönderileceği öğrenildi.

Rizeli olan 2 çocuk babası Caner Gürkan’ın ise otopsinin ardından cenazesi için İstanbul’a gönderileceği ve kılınacak namazın ardından İstanbul’da defnedileceği öğrenildi.

2 GÖZALTI

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, incelemeler ise devam ediyor.