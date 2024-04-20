Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Sokak köpeği, altın dolu çantayı böyle kaçırdı
20 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:24

Sokak köpeği, altın dolu çantayı böyle kaçırdı

Sakarya’nın Geyve ilçesinde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Sokak köpeği içinde kilolarca altın olan çantayı kapıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Akıl almaz olayın adresi Sakarya’nın Geyve ilçesi... S.U. ve eşi A.U. çalışmak üzere gittikleri tarlaya içerisinde 15 gram külçe altın, 76 gram bilezik, alyans yüzük ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı da götürdü. Çantayı ağacın altına bırakan çift geldiklerinde şaşkına döndü. Çantayı yerinde bulamayan çift hemen jandarmaya gitti.

Sokak köpeği, altın dolu çantayı böyle kaçırdı - 1. Resim

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER 

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülere, sahipsiz bir sokak köpeğinin tarlaya girerek çantayı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bunun üzerine çalındı sanılan çanta, tarlanın yakınında bulunarak sahibine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...