Sokak köpeği, altın dolu çantayı böyle kaçırdı

20 Nisan 2024 15:12 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 15:24

Akıl almaz olayın adresi Sakarya’nın Geyve ilçesi... S.U. ve eşi A.U. çalışmak üzere gittikleri tarlaya içerisinde 15 gram külçe altın, 76 gram bilezik, alyans yüzük ve 2 bin 500 lira bulunan çantayı da götürdü. Çantayı ağacın altına bırakan çift geldiklerinde şaşkına döndü. Çantayı yerinde bulamayan çift hemen jandarmaya gitti.

GÜVENLİK KAMERASINI İZLEYİNCE ŞAŞKINA DÖNDÜLER

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma inceleme başlattı. Çevredeki güvenlik kameraları görüntüleri, gerçeği ortaya çıkardı. Görüntülere, sahipsiz bir sokak köpeğinin tarlaya girerek çantayı aldığı ve bölgeden uzaklaştığı görüldü. Bunun üzerine çalındı sanılan çanta, tarlanın yakınında bulunarak sahibine teslim edildi.