Şoke eden görüntüler: Uzman çavuş, sağlık çalışanını ısırdı!

16 Nisan 2024 10:58 - Güncelleme : 16 Nisan 2024 11:06

Hayrabolu ilçesinde meydana gelen olayda, trafik kazasında yaralanarak kalbi duran şahsa müdahalede bulunan Paramedik Enes Abdullah A.’ya ambulans içerisinde ve dışında saldırıya uğradı. Çalışanları darp edip tehditler savuran uzman çavuş, sağlık ekibinden özür dilemek için geldiği hastanede şaşkına çeviren hareketlerde bulundu.

SAĞLIK ÇALIŞANINI ISIRDI

Bu kez de ambulans şoförü Cemil U.’nun yanağını ısırıp darp eden uzman çavuş hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen uzman çavuş görevden de uzaklaştırıldı. Uzman çavuşun tartışmasına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Uzman çavuşun hastane önünde ambulans şoförüne sarılır gibi yapıp yanağından ısırdığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “12 Nisan 2024 günü Hayrabolu ilçesinde meydana gelen trafik kazasına müdahale esnasında bir jandarma personeli ile ambulansta görevli sağlık personeli arasında tartışma meydana gelmiş ve konu adli makamlara intikal ettirilmiştir. Meydana gelen olayla ilgili olarak aynı gün içerisinde disiplin soruşturma heyeti görevlendirilmiş olup, ilgili jandarma personeli açığa alınmıştır” denildi.