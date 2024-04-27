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27 Nisan 2024 10:44 - Güncelleme : 27 Nisan 2024 11:31

Tatilcileri hedef almışlardı... 13 ilde Sibergöz-35 operasyonu: 48 kişi kıskıvrak yakalandı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; tatil bölgesinde villa kiralamak isteyenleri hedef alan 48 dolandırıcının yakalandığını duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tatilcileri hedef almışlardı... 13 ilde Sibergöz-35 operasyonu: 48 kişi kıskıvrak yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, tatil bölgesinde villa kiralamak isteyenleri hedef alan dolandırıcılara yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.

Bakan Yerlikaya, Antalya merkezli 13 ilde gerçekleştirilen Sibergöz-35 operasyonlarında; 48 kişinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun detaylarına da yer veren Bakan Yerlikaya, şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Antalya merkezli 13 ilde Bilişim Sistemlerini Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık Suçunu işleyen şahıslara yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-35” operasyonlarında 48 şüpheli yakalandı.

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ’da “SİBERGÖZ-35” operasyonu düzenlendi. 

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin;

  • Hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları,
  • Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları,
  • Villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşımızı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi.
  • Şüphelilerin banka hesaplarında 500 Milyon TL para hareketliliği olduğu belirlendi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1784125668655009918

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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