Son dakika! 3 ilde zehir tacirlerine dev operasyon! Bir defada yakalanan en büyük üçüncü kokain miktarı

11 Nisan 2024 07:48 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 08:26

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. Kocaeli merkezli 3 ilde düzenlenen “Narkoçelik-11” operasyonlarında toplamda 608 kilogram kokain ve 827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda yakalanan kokain miktarının, EGM tarafından Türkiye’de bir defada yakalanan “3. en büyük kokain miktarı” olduğunu duyurdu.

İşte adım adım Narkoçelik-11 operasyonu:

BAĞ EVİNDE GİZLEMİŞLER

Operasyon Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı, EGM Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlendi. Uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Antalya ve Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince tespit edilen organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; temin ettikleri kimyevi maddeleri Tekirdağ’ın Saray ilçesi kırsalında bir bağ evine depoladıkları belirlendi. Örgüt üyelerinin ayrıca depoladıkları kimyevi maddeleri Antalya’ya sevk ettikleri, Antalya, Döşemealtı ilçesinde bulunan bağ evlerinde gübreye emdirilmiş olan kokain maddesini ayrıştırma ve çoğaltma faaliyetlerinde bulundukları ve çoğalttıkları uyuşturucu maddenin bir miktarını piyasaya sürmek amacıyla harekete geçtikleri tespit edildi.

ÖNCE TESPİT, SONRA BASKIN

Bunun üzerine harekete geçen narkotik büro ekipleri düzenledikleri operasyonlar sonucu;

579 kilo 300 gram likit halde kokain

7 paket halinde preslenmiş olarak 7 kilo 790 gram kokain

20 kilo 500 gram gübreye emdirilmiş halde kokain

625 gram kokain maddesi

827 kilo 500 gram uyuşturucu madde çoğaltımında kullanılan ara kimyasal madde

1 adet uyuşturucu preslemede kullanılan pres makinesi

8 adet kokain maddesinin preslemesinde kullanılan baskı kalıbı

1 adet hassas terazi

1 adet pompalı adet tüfek

Ve uyuşturucu madde ayrıştırmada ve çoğaltımında kullanılan çeşitli aparatlara el koydu.

Operasyonlarda organize suç örgütü elebaşının da aralarında bulunduğu örgüt üyesi 4'ü yabancı uyruklu 13 şüpheli yakalandı.