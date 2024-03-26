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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:33

Son dakika! 30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

Son dakika haber... çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 147 kişinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! 30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-17” operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı"

Son dakika haberinin detayları gelecek...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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