26 Mart 2024 11:32 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:33
Son dakika! 30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 kişi yakalandı
Son dakika haber... çişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 147 kişinin kıskıvrak yakalandığını duyurdu.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"30 ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-17” operasyonlarında 147 şüpheli yakalandı"
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: tgrthaber.com.tr