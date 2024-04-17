Son dakika! 5 ilde dolandırıcılık operasyonu... Kamu görevlisi süsüyle vatandaşı kandırıyorlardı

17 Nisan 2024 08:03 - Güncelleme : 17 Nisan 2024 08:39

İstanbul merkezli 5 ilde kendilerini kamu görevlisi şeklinde tanıtıp, aldatıcı yöntemler ile vatandaşlarımızın hesaplarında bulunan paraları üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktararak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-31” operasyonlarında 18 şüpheli yakalandı.

İSTANBUL'DAN BATMAN'A UZANAN OPERASYON

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilgili detaylı bilgileri X sosyal medya hesabından paylaştı. Buna göre operasyon Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirildi. İstanbul merkezli başlatılan soruşturma kapsamında Ankara, Mersin, Şanlıurfa ve Batman’da gerçekleştirilen nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik “Sibergöz-31” operasyonu adı altında harekete geçildi.

EN AZ 4,6 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Şüphelilerin kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak aldatıcı yöntemler ile vatandaşları dolandırdıkları belirtildi. Şahısların ikna ettikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları Havale/EFT yöntemi ile kendi kontrollerindeki üçüncü şahıslar adına açtırdıkları hesaplara aktardıkları, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp, iletişime geçtikleri şahıslara çeşitli yönlendirmelerde bulunarak, 18 eylemde ilk belirlemelere göre toplam 4 milyon 600 bin liralık haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

Operasyonlar sonucu 18 zanlı gözaltına alınırken şahıslara ait adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.