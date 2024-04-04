Son dakika! Adana'da deprem oldu: Kandilli ilk verileri paylaştı

04 Nisan 2024 10:30 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:00

Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye'yi derinden sarstı... Asrın felaketinde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybederken on binlerce bina yerle bir olmuştu. Felaketin ardından Türkiye'nin herhangi bir noktasında gerçekleşen en ufak depremler bile büyük tedirginliğe neden olmaya başladı.

ADANA 3,2 İLE SALLANDI

O depremlerden biri bugün sabah saatlerinden asrın felaketinden etkilenen Adana'da gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yerin 5 km altında gerçekleştiği bildirildi.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...