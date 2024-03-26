26 Mart 2024 12:21 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:24
Son dakika! Adana'da korkutan deprem
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrt.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre;
Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin derinliği 1.7 kilometre olarak kaydedildi.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Öte yandan AFAD verilerine göre, dün Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: tgrt.com.tr