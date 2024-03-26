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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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26 Mart 2024 12:21 - Güncelleme : 26 Mart 2024 12:24

Son dakika! Adana'da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre; Adana'da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: tgrt.com.tr
Son dakika! Adana&#039;da korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan son açıklamaya göre;

Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli  3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Korkutan depremin derinliği 1.7 kilometre olarak kaydedildi. 

PEŞ PEŞE DEPREMLER

Öte yandan AFAD verilerine göre, dün Adana'nın Saimbeyli ilçesi merkezli 4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Sarsıntının 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

 

Kaynak: tgrt.com.tr
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