Son dakika! AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması

26 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:45

Ergin Ataman İsrail tehdidine boyun eğmedi! Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız...

Ergin Ataman İsrail tehdidine boyun eğmedi! Ben Türk'üm, bana hiçbir şey yapamazsınız...

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından maç sonu yaşananlara ve İsrail ekibini sert tepki gösterdi.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ!"

Ataman, Tel Aviv teknik ekibi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasını yapmış ve bu sözleri gündem olmuştu.

AK PARTİ'DEN ERGİN ATAMAN'A DESTEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tecrübeli teknik adama destek verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.