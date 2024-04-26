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26 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 15:45

Son dakika! AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması

Son dakika haberi... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman'a yönelik yaşanan tehdit skandalının ardından bir açıklama yaptı. Çelik, "Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." dedi.

Editör: Emre Topaloğlu / Kaynak: TGRT Haber
Son dakika! AK Parti&#039;den Ergin Ataman açıklaması

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'un başantrenörü Ergin Ataman, Maccabi Tel Aviv galibiyetinin ardından maç sonu yaşananlara ve İsrail ekibini sert tepki gösterdi.

"BANA HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ!"

Ataman, Tel Aviv teknik ekibi tarafından tehdit edildiğini söyleyerek, "Ben Ergin Ataman'ım. Panathiniakos'un koçuyum. Türkiye Milli Takımı'nın koçuyum. Türkiye vatandaşıyım. Bana hiçbir şey yapamazsınız." açıklamasını yapmış ve bu sözleri gündem olmuştu.

Son dakika! AK Parti'den Ergin Ataman açıklaması - 1. Resim

AK PARTİ'DEN ERGİN ATAMAN'A DESTEK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, tecrübeli teknik adama destek verdi.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "A Milli Basketbol Takımımızın başantrenörü ve spor camiamızın değerli bir üyesi olan Sayın Ergin Ataman’a yönelik saldırganlığı şiddetle kınıyoruz. Ülkemizi başarıyla temsil eden Ergin hocamızı her türlü saldırganlığa karşı destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: TGRT Haber
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