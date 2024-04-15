15 Nisan 2024 08:42 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:29
Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler...
Son dakika haberi... Kandilli Rasathanesi'nden alınan son dakika bilgilere göre; saat 08.28 sıralarında Akdeniz'de 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden yarım saat sonra ise Datça açıklarında 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha kaydedildi.
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: TGRT Haber
Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.
Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 08.28 sıralarında bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 16.1 km olarak ölçüldü.
AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA
AFAD verilerine göre saat 09.06 sıralarında bir deprem de Muğla'nın Datça açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Derinliği ise 6.39 km olarak ölçüldü.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremlerin listesi her dakika güncellenerek paylaşılıyor. Vatandaşlar gün içerisindeki depremlerin ayrıntılarına bu listelerden ulaşabiliyor.
Kaynak: TGRT Haber