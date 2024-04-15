Son dakika! Akdeniz'de art arda depremler...

15 Nisan 2024 08:42 - Güncelleme : 15 Nisan 2024 09:29

Türkiye beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre Akdeniz'de saat 08.28 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 3.1 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 16.1 km olarak ölçüldü.

AKDENİZ'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD verilerine göre saat 09.06 sıralarında bir deprem de Muğla'nın Datça açıklarında meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. Derinliği ise 6.39 km olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremlerin listesi her dakika güncellenerek paylaşılıyor. Vatandaşlar gün içerisindeki depremlerin ayrıntılarına bu listelerden ulaşabiliyor.