19 Nisan 2024 23:45 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:49
Son dakika! Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr