Son dakika! Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

19 Nisan 2024 23:45 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:49

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Afyonkarahisar'da trafik kazası: Ölü ve yaralılar var!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...