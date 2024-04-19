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19 Nisan 2024 23:45 - Güncelleme : 19 Nisan 2024 23:49

Son dakika! Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde deprem

Son dakika haberi... Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu duyurdu.

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Son dakika! Akdeniz&#039;de 3.4 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Akdeniz'de 3.4 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi. Deprem kısa süreli korku ve paniğe neden oldu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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