13 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:58
Son dakika! Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk veriler paylaştı
Son dakika haberi... Akdeniz'de 3,0 büyüklüğünde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre; deprem yerin 22 km altında meydana geldi.
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Akdeniz'de sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğü 3,0 olarak duyurdu.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr