Son dakika! Akdeniz'de deprem oldu: Kandilli ilk veriler paylaştı

13 Nisan 2024 10:24 - Güncelleme : 13 Nisan 2024 10:58

Kandilli Rasathanesi'nin aktardığı verilere göre, Akdeniz'de sabahın erken saatlerinde deprem meydana geldi. Kandilli, depremin büyüklüğü 3,0 olarak duyurdu.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...