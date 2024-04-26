Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı

26 Nisan 2024 02:55 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 03:10

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.

Depremin derinliği ise 7.9 kilometre olarak ölçüldü.

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 08.44 kilometre mesafede olan depremin derinliği, 28.43 kilometre olarak ölçüldü.