26 Nisan 2024 02:55 - Güncelleme : 26 Nisan 2024 03:10
Akdeniz'de deprem oldu! Kandilli ilk verileri paylaştı
Son dakika haberi: Kandilli Rasathanesi'nden alınan son bilgilere göre, Akdeniz'in Girit açıklarında 3,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) tarafından yapılan açıklamada, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında 3.1 şiddetinde bir deprem meydana geldiği duyuruldu.
Depremin derinliği ise 7.9 kilometre olarak ölçüldü.
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Merkez üssü Kaş'a yaklaşık 08.44 kilometre mesafede olan depremin derinliği, 28.43 kilometre olarak ölçüldü.
Kaynak: tgrthaber.com.tr