Son dakika! Akdeniz'de kıyı şeridinde ürküten deprem

18 Mart 2024 21:40 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:59

Akdeniz'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Girit açıklarında meydana gelen sarsıntının merkez üssünü Girit olarak duyurdu. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 17.1 km olarak açıklandı.

Akdeniz'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...