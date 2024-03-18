18 Mart 2024 21:40 - Güncelleme : 18 Mart 2024 21:59
Son dakika! Akdeniz'de kıyı şeridinde ürküten deprem
Akdeniz Girit Adası açıklarında bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı.
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Akdeniz'de hissedilen bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi Girit açıklarında meydana gelen sarsıntının merkez üssünü Girit olarak duyurdu. 3.7 büyüklüğündeki depremin derinliği 17.1 km olarak açıklandı.
Akdeniz'de meydana gelen son dakika depremine dair tüm detaylar içeriğimizde olacak...
Kaynak: tgrthaber.com.tr