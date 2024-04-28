28 Nisan 2024 23:47 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 23:53
Son dakika! Akdeniz'de korkutan bir deprem daha!
Son dakika haberi... Akdeniz sallanmaya devam ediyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü ise Girit Adası olarak kaydedildi.
Deprem 5 kilometre derinlikte oldu. Akdeniz son günlerde meydana gelen depremlerle dikkat çekiyor.
İŞTE SON DEPREMLER
AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.
Kaynak: tgrthaber.com.tr