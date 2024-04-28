Son dakika! Akdeniz'de korkutan bir deprem daha!

28 Nisan 2024 23:47 - Güncelleme : 28 Nisan 2024 23:53

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum’da feci kaza! Otomobil takla attı: Ölü ve yaralılar var!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Akdeniz'de bir deprem daha meydana geldiğini bildirdi. Kandilli depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı. Depremin merkez üssü ise Girit Adası olarak kaydedildi.

Deprem 5 kilometre derinlikte oldu. Akdeniz son günlerde meydana gelen depremlerle dikkat çekiyor.

İŞTE SON DEPREMLER

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan listede İstanbul, Elazığ, Bolu, Düzce, Muğla, Kayseri, Tokat, Bingöl, Kahramanmaraş, Hatay, Adana, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.

AFAD SON DEPREMLER...

KANDİLLİ SON DEPREMLER...