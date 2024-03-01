Son dakika! Ankara'da dev operasyon: Pekmez Kardeşler çetesi çökertildi!

01 Mart 2024 08:07 - Güncelleme : 01 Mart 2024 08:35

Ankara’da eş zamanlı olarak düzenlenen “Mahzen-1” operasyonunda “Pekmez Kardeşler” Organize Suç Örgütü çökertildi. Operasyonlar sonucu organize suç örgütün elebaşları ve üyesi olan 26 şüpheli yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Operasyonun detaylarına ilişkin açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi. Bakan Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; suç işlemek amacıyla örgüt kurarak Ankara genelinde yerel düzeyde uyuşturucu madde ticareti ve silah ticareti yaparak haksız kazanç elde eden organize suç örgüt üyelerinin; kasten yaralama, silahla tehdit, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, tehdit, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi” ifadelerine yer verdi.

SİLAH DEPOSU GİBİ

Yerlikaya paylaşımında operasyonda, 18 adet ruhsatsız tabanca, 13 adet pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu madde ile fişek ve çelik yeleğe el konulduğunu kaydetti.