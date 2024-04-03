Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

03 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:21

29 kişiye mezar oldu.... Facianın arkasında ihmaller zinciri: Ne izin var ne de güvenlik

29 kişiye mezar oldu.... Facianın arkasında ihmaller zinciri: Ne izin var ne de güvenlik

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın henüz kontrol altına alınamadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

YANGIN 3 FABRİKAYA SIÇRADI

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesinde güvenlik tedbiri alınırken itfaiye ekiplerini alevlere müdahalesi sürüyor.

Ankara’nın tüm ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken tüm itfaiye personelinin izinlerin iptal edilerek göreve çağırıldığı öğrenildi.

Yanıcı maddelerin fazlaca olduğu alanda hızlıca yayılan yangın 3 fabrikaya sıçradı.

PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ PATLAMALAR...

Bölgeden yükselen kara dumanlar şehrin birçok noktasında görünüyor. Bölgeden gelen yeni bilgilere göre; yangının olduğu noktada peş peşe patlamalar meydana geldiği bildirildi.

MANSUR YAVAŞ: HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personelin yangına müdahale ettiğini aktaran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı" dedi.

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Başkent 'te Sanayi sitesinde çıkan ve bir türlü söndürülemeyen yangın dron ile havadan görüntülendi. Simsiyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangında olayın büyüklüğü gözler önüne serildi.

Ayrıca alevlere helikopterlerle havadan da müdahale edildi.