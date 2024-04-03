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Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
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03 Nisan 2024 16:05 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 17:21

Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde lastik ve kağıtların bulunduğu alanda büyük bir yangın çıktı. Alevler çevre iş yerlerine de sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com.tr

Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde bulunan bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine sıçradı. Yangın henüz kontrol altına alınamadığı ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

YANGIN 3 FABRİKAYA SIÇRADI 

Yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın bölgesinde güvenlik tedbiri alınırken itfaiye ekiplerini alevlere müdahalesi sürüyor.

Ankara’nın tüm ilçelerinden gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almaya çalışırken tüm itfaiye personelinin izinlerin iptal edilerek göreve çağırıldığı öğrenildi. 

 Yanıcı maddelerin fazlaca olduğu alanda hızlıca yayılan yangın 3 fabrikaya sıçradı.

Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 1. Resim

PEŞ PEŞE ŞİDDETLİ PATLAMALAR...

Bölgeden yükselen kara dumanlar şehrin birçok noktasında görünüyor. Bölgeden gelen yeni bilgilere göre; yangının olduğu noktada peş peşe patlamalar meydana geldiği bildirildi.

Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 2. Resim

MANSUR YAVAŞ: HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Ankara İtfaiyesindeki izindeki personel dahil bütün personelin yangına müdahale ettiğini aktaran ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Can kaybı yok. Havadan müdahale başladı" dedi.

Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 4. Resim

YANGIN HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Başkent 'te Sanayi sitesinde çıkan ve bir türlü söndürülemeyen yangın dron ile havadan görüntülendi. Simsiyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangında olayın büyüklüğü gözler önüne serildi. 

Ayrıca alevlere helikopterlerle havadan da müdahale edildi.

Son dakika! Ankara'da Hurdacılar Sitesi'nde yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı - 5. Resim

 

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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