Son dakika! Ankara'daki dev yangınla ilgili flaş gelişme: 5 kişi gözaltında

04 Nisan 2024 12:07 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 12:43

Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mahallesi Hurdacılar Sanayi Sitesinde meydana gelen yangınla ilgili soruşturma sürerken flaş bir gelişme yayandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili toplam 5 kişinin yakalanarak gözaltına alındığını duyurdu.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Başsavcılık açıklamasında, olay mahallinde yapılan araştırmalar neticesinde yangına sebebiyet verdikleri değerlendirilen ve görgü tanığı tarafından teşhis edilen A.F.E isimli şüpheli ile birlikte diğer şüpheliler A.E.İ, F.E.A, A.E.İ, M.E.İ Ankara İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yakalandığı bildirimli. Bu şahısların sonrasında Başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığı dile getirildi."

NE OLMUŞTU?

Ankara'nın Yeni Mahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi'nde araç lastikleri ve atıkların bulunduğu geri dönüşüm tesisinde dün akşam saatlerinde çıkan yangın 16 saat sonra kontrol altına alınabilmişti.